25 februari 2019

In Izegem kun je op woensdag 6 maart van 12 tot 13 uur in zaal Nele in de Kerkstraat 11 aanschuiven voor een sobere maaltijd. Dat gebeurt naar aanleiding van Aswoensdag. Ook de vormelingen van Izegem zullen aanwezig zijn. Voor 3,5 euro krijg je brood en koffie, een hard gekookt eitje, peperkoek en smeerkas. De opbrengst gaat naar een project van Broederlijk Delen om boerenfamilies in Guatemala te steunen.