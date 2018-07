Snelle Renault Mégane RS gestolen van oprit eigenaars 04 juli 2018

02u50 0 Izegem Onbekenden zijn er in de nacht van maandag op dinsdag vandoor gegaan met de vijf jaar oude Renault Mégane RS van Jeffrey Vancoillie en Julie Luypaerd, een jong koppel uit de Katteboomstraat in Izegem.

"Julie ontdekte de diefstal toen ze om half acht thuis vertrok om te gaan werken", zegt Jeffrey. "Alleen de auto is verdwenen. Er werd niet ingebroken in ons huis. We beschikken ook nog over de sleutels. Op de plaats waar onze wagen stond, lagen geen glasscherven. De daders beschikten allicht over speciale apparatuur om de wagen open te maken en te starten."





Voorbij camera

Van de politie kreeg het koppel intussen te horen dat de Renault Mégane RS om 3.08 uur voorbij de ANPR-camera langs de Rijksweg in Lendelede reed. Of het voertuig voorafgegaan of gevolgd werd door de auto waarmee de daders naar Izegem kwamen, is niet bekend.





De diefstal brengt Jeffrey en Julie niet meteen in de problemen. "We hebben beiden een bedrijfswagen. Anderhalf jaar geleden kocht ik de RS tweedehands, omwille van mijn passie voor auto's. Nu en dan ga ik er op circuit mee rijden. Fantastisch is dat, met 265 pk onder de motorkap."





Jeffrey vermoedt dat zijn wagen werd gestolen op bestelling. "Hopelijk wordt hij links of rechts snel opgemerkt."





