Slachtoffer keert zich tegen agenten 30 april 2018

02u25 0

Een 47-jarige man die zaterdag in de vooravond klappen incasseerde tijdens een café in Izegem, zal zich op 13 juni voor de rechtbank moeten verantwoorden. Toen de politie tussenbeide kwam tijdens de ruzie, keerde de man zich immers tegen de agenten. Hij was over zijn toeren en weerspannig tijdens zijn arrestatie. (VHS)