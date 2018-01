Slachthuis Verbist krijgt een boete van 15.000 euro 02u29 0 Izegem Lodewijk Verbist, gekend van het gelijknamige slachthuis Verbist, heeft een boete van 15.000 euro in het Gentse beroep gekregen, het slachthuis kreeg dezelfde som.

Op een boerderij in Oosterzele die Lodewijk Verbist (73) er runde in 2015, zaten er 642 runderen in de plaats van de toegestane 566. Daarnaast pompte de bedrijfsleider meer grondwater op dan toegestaan.





Bovendien liep er afvalwater in het grondwater en vloeiden er mestsappen in de Bavegemse beek. Volgens het parket kwam de milieu-inspectie diverse keren terug en was men telkens niet in orde. Door de aanhoudende inbreuken, kreeg Verbist een boete van 30.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden in eerste aanleg.





Het slachthuis kreeg een boete van 60.000 euro. Volgens de advocaten heeft Verbist de inbreuken onbewust gepleegd en ze vroegen in beroep voor de eigenaar een opschorting van straf en voor het slachthuis een milde boete. Volgens hen werd al voor meer dan een miljoen euro geïnvesteerd.





Het parket vraagt de boetes te bevestigen. Uiteindelijk heeft het Gentse hof een mildere boete gegeven. (DJG)