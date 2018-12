Skyline stapt virtueel naar Kenia VDI

14 december 2018

Softwarebedrijf Skyline Communications zet zich dit jaar opnieuw in voor het goede doel in het kader van Music For Life. In het verlengde van het interne gezondheidsprogramma komen de medewerkers vijf weken lang letterlijk in beweging ten voordele van Mama Na Watoto. Dat is een non-profitorganisatie in Nakuru in Kenia die het opneemt voor kwetsbare vrouwen, jongeren en kinderen in de sloppenwijken en woestijn van Kenia.

”Wereldwijd zullen alle medewerkers van Skyline virtueel de afstand tussen Izegem en Nakuru overbruggen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Lode Ketelair. “Bij het bereiken van de minimumafstand van 9.000 km doneert Skyline 5.000 euro. Op deze manier steunen we via het project in East Pokot de strijd tegen analfabetisme, gedwongen kindhuwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Voor elke bijkomende 1.000 stappen bovenop de 13 miljoen die nodig zijn om in Nakuru te geraken, wordt nog eens 0,5 euro extra geschonken, tot een maximum van 10.000 euro.”

Alle werknemers beschikken over een Fitbit-activiteitsmeter, die de individuele stappen bijhoudt. Om het aantal stappen en dus het eindbedrag zo hoog mogelijk te krijgen, worden er tijdens De Warmste Week verschillende (sport)activiteiten georganiseerd, zoals begeleide stads-en natuurwandelingen, zumbalessen en allerhande balsportwedstrijden. “De Fitbit maakt deel uit van ons interne gezondheidsprogramma,” verklaart Alyssa Rousseff van het Skyline Sports Committee. “We worden het hele jaar door actief gestimuleerd om zoveel mogelijk te bewegen. Het kantoorgebouw van Skyline heeft zelfs een eigen fitnessruimte met professionele toestellen waar we regelmatig door erkende sportcoaches ondersteund worden. Verder brengt het feit dat Skyline een huurder is op de campus van Skyline Park veel bijkomstige voordelen met zich mee. Zo kunnen we gratis over deelfietsen beschikken, en komt er op deze site een grote looppiste en omnisportveld. Bovendien organiseert en sponsort Skyline ook de deelname aan externe sportevenementen.”

“We zijn erg blij met deze grote inspanning van Skyline voor onze organisatie,” zegt Ilse Driesse, voorzitter en oprichtster van Mama Na Watoto. “Hun steun is voor ons een enorme hulp. Het betekent dat we ons extra kunnen inzetten voor het motiveren en trainen van vroedvrouwen, die zwangere vrouwen zowel pre- als postnataal bijstaan. Een andere belangrijke doelstelling van het East Pokotproject is het elimineren van vrouwelijke genitale verminking, want deze praktijken zijn vandaag helaas nog steeds een realiteit.”

Op de laatste dag van De Warmste Week trekken een aantal Skyliners al fietsend, lopend en wandelend van Izegem naar Domein Puyenbroeck voor de slotshow van Music For Life.