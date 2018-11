Six neemt daken Jubelpark onder handen RENOVATIEBEDRIJF BEGINT AAN OPDRACHT VAN 21 MILJOEN EURO VALENTIJN DUMOULEIN

05 november 2018

02u22 2 Izegem Dakwerkenbedrijf Six is gestart met de renovatie van een hele reeks daken aan het Jubelpark in Brussel. Het gaat onder meer om het Autoworld Museum, het Legermuseum en het Kunst- en Geschiedenismuseum. Aan het project hangt een budget van 21 miljoen euro. Tot 30 mensen zullen er vijf jaar aan werken.

Six specialiseert zich sinds 1947 in algemene renovaties en nieuwbouw- en dakwerken. Het bedrijf groeide de voorbije kwarteeuw uit van een zaak met dertig personeelsleden tot een bedrijf met 190 werknemers. "Tegenwoordig zijn we bijna exclusief bezig met overheidsopdrachten", vertelt communicatieverantwoordelijke Tom Ghiesmans. "De voorbije jaren verdienden we al onze strepen met werken aan de koepel van de sterrenwacht van Ukkel, de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen en de dakrenovatie van het Afrikamuseum in Tervuren." Allemaal referenties die Six hielpen de opdracht voor de restauratie van de lekkende daken en glasgevels op de site van het Jubelpark binnen te rijven. De Regie der Gebouwen oordeelde dat het aannemersbedrijf een van de weinige ondernemingen in ons land is die zowel de kennis als mankracht hebben om het ambitieuze project tot een goed eind te brengen.





Grootste project ooit

"Dit is natuurlijk een hele eer", vertelt projectleider Willem Beke. "Het Jubelpark is een van de architecturale hoogtepunten van Brussel. Het park kwam er in 1880 om de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid te vieren. We gaan de metalen dakbedekking vervangen, de daken isoleren en de lichtstraten en glasgevels vervangen. Het wordt het grootste project uit onze geschiedenis. De voorbije weken hebben we de werfinrichting op punt gezet en er staat ook een klein atelier om door te werken als het regent. De eerste fase gaat nu van start, duurt ongeveer een jaar en bevat de renovatie van de daken van het museum Kunst & Geschiedenis (MKG) en het vervangen van de glaspartijen van het dak van de luchtvaarthal van het Legermuseum. Die daken bestaan uit een combinatie van hout, metaal en beton. Het grootste gedeelte is bekleed met zink doorbroken door grote glaspartijen. Daarna zijn de daken van de Rotonde, de Japanse tuin en het gebouw 'Oudheid' aan de beurt. In de derde fase pakken we het dak van Autoworld en de ateliers van MKG aan, en in 2022 doen we de resterende glaspartijen van de luchtvaarthal en het Luchtvaartmuseum en de terrassen op de Triomfboog."





Dat het om een gigantisch project gaat, bewijzen de cijfers. "Het gaat om een totale dakoppervlakte van 31.000 vierkante meter, zo'n zes voetbalvelden. De grootste uitdaging is om de bezoekers van de musea niet te hinderen, want de musea blijven tijdens de werken gewoon open. We zijn trots dat we de restauratie van een van de grootste Belgische monumenten in goede banen mogen leiden."