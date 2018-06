Six mag gebouwen Jubelpark renoveren 29 juni 2018

Renovatie- en dakwerkenbedrijf Six gaat dit najaar van start met de renovatie van een reeks gebouwen aan het Jubelpark in Brussel. Het gaat om het grootste project in de geschiedenis van het Izegemse bedrijf.





"Het omvat onder andere de renovatie van de daken van het Autoworld Museum, het Legermuseum en het Kunst- en Geschiedenismuseum", vertelt Tom Ghiesmans van Six. "We zullen er alle metalen dakbedekking vervangen, de daken isoleren en de lichtstraten en glasgevels vervangen. Dit project betekent voor ons heel wat werkzekerheid. De komende vijf jaar zullen we 25 tot 30 mensen permanent op de site tewerkstellen." Met het project is een budget van 17 miljoen euro gemoeid. (VDI)