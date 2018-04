Sint-Rafaëlskerk wijkt voor groene woonzone BOUWBEDRIJF URBES PLANT OOK PARK EN SPEELWEIDE VALENTIJN DUMOULEIN

17 april 2018

02u31 0 Izegem De Sint-Rafaëlskerk in Izegem heeft met Jan Romel van bouwbedrijf Urbes eindelijk een koper gevonden. Hij plant er een groene woonzone met park en openbare speelweide.

Jan Romel heeft zo opnieuw zijn oog laten vallen op een opvallend gebouw in de stad. "We zijn altijd geinteresseerd in bijzondere sites", zegt Jan Romel. "Vorig jaar kochten we al kasteel Blauwhuis en op de aanpalende site Scheldeman plannen we met Blauwpoorte ook een groot en groen woonproject. Dat zal via een groene verbinding naadloos op het park aansluiten. Daarnaast realiseerden we eerder al woonpark Ter Beurze in de Bosmolens en nu zijn we bezig aan residentie De Barge op de voormalige terreinen van Desmaco langs het kanaal in Ingelmunster."





Zonne-energie

De nadruk op groen in de vele bouwprojecten van Romel blijkt ook uit de plannen met de site van de Sint-Rafaëlskerk, die straks - net als de aanpalende pastorie - helemaal tegen de vlakte gaat. "We zullen enkel langs de kant van de Lendeleedsestraat bouwen en beperken die bebouwing tot een breedte van een twintigtal meter. We mikken op een kleinschaliger woonpark in een groene omgeving. De ecologische voetafdruk zal er veel minder groot zijn dan met de huidige bebouwing. We denken onder andere aan geothermisch verwarmen, het gebruik van zonne-energie en passief koelen. Verder voorzien we alleen maar in groen, een park en een speelweide. Als je de kerk en pastorij even wegdenkt, is het pas duidelijk wat voor groene oase er daar tevoorschijn zal komen."





Het bouwbedrijf mikt met het project op een specifieke doelgroep. "We willen iets realiseren voor mensen uit de buurt voor wie het onderhoud van de huidige woning en tuin wat te veel is geworden. We mikken dus op een hoogstaaand, maar betaalbaar bouwproject."





Buurtbewoners

Urbes heeft de afspraak met de stad om het park voor openbaar gebruik af te staan. "We zijn blij dat de kogel door de kerk is en dat er een herbestemming voor deze site gevonden is", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA). "We zijn ook blij met de overeenkomst om het park aan ons af te staan. Bedoeling is ook om een groene doorsteek naar een nabijgelegen groen plein te creëren. Eens de plannen voor het woonproject concreter zijn, zullen we de buurt samenroepen om samen te brainstormen over de verdere invulling van dat park. Nu is er alvast een speelplein met gerecycleerde speeltuigen, maar ook dat zal dan een opwaardering krijgen", aldus schepen Maertens.





De bouwwerken gaan half september van start.