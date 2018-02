Sint-Pietersstraatje krijgt vijf bewakingscamera's 22 februari 2018

02u38 0 Izegem De uitgaansbuurt in en rond het bruisende Sint-Pietersstraatje aan de Sint-Tillokerk krijgt binnenkort camerabewaking. Om de veiligheid er te verzekeren komen er in overleg met de horecazaken vijf nieuwe bewakingscamera's. Het kostenplaatje bedraagt 35.000 euro.

"Een uitgaansbuurt gaat onvermijdelijk gepaard met af en toe overlast en een groeiende kans op vandalisme, fietsdiefstal of geweld", motiveert burgemeester Bert Maertens (N-VA) de beslissing. "De buurt is op vandaag zeker geen probleembuurt, maar ik ben ervan overtuigd dat camera's preventief een belangrijke rol kunnen spelen. Dat effect merken we al duidelijk op en rond de Grote Markt." De camera's zullen de Sint-Pietersstraat en het nabijgelegen kruispunt met de Pape-, Meense- en Kortrijksestraat in beeld brengen. De politie van de zone RIHO kan ze live volgen en waar nodig actie ondernemen.





Onder de huidige beleidsploeg steeg het aantal camera's in de stad van acht in 2013 naar 13 eind 2017. Dit jaar komen er nog eens tien extra camera's bij. Naast die in de Sint-Pietersstraat is dat straks ook het geval met twee extra vaste en een bewegende camera in de heraangelegde Marktstraat en ook nog twee exemplaren in de nieuwe parkeerhaven in diezelfde straat.





Te duur

Groen kan de maatregel alvast niet smaken. "Waarom zijn er daar camera's nodig?", werpt raadslid Simon Vanderschaeve op. "Kan het probleem niet op een andere manier aangepakt worden? Dit kost handenvol geld." Vlaams Belang is wel tevreden. "Mensen kwamen al langer met klachten bij ons, maar we mochten die niet publiceren uit vrees voor vergeldingen", klinkt het bij Rik Baert.





"De camera's komen er op vraag van de horeca en ook na een analyse van de politie", reageert de burgemeester. "Als stad vinden we deze investering zijn geld waard, omdat de camera's in de rest van de stad al hun vruchten hebben afgeworpen."





(VDI)