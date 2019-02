Sint-Jozefskliniek zet vrijwilliger Paul in de bloemetjes en zoekt nieuwe helpers

VDI

25 februari 2019

16u39

Bron: VDI 0 Izegem De Week van de Vrijwilliger is begonnen en daar lieten ze in de Sint-Jozefskliniek geen gras over groeien. Het ziekenhuis trakteerde maandag al zijn vrijwilligers op koffie en taart. Het had ook een speciale attentie voor vrijwilliger Paul Segers (78), die al sinds 2 januari 2004 revaliderende patiënten van en naar het ziekenhuis vervoert.

“Dat deed ik eerst in revalidatiecentrum Ten Bos en sinds de stopzetting van die dienst doe ik datzelfde vrijwilligerswerk voor het ziekenhuis”, vertelt hij. “Ik had een kennis die al dat vervoer verzorgde en op een dag vroeg hij of ik wilde helpen. Ik heb geen seconde getwijfeld, ik help graag mensen. Als je weet dat privévervoer de mensen een flinke duit kost en ambulancevervoer niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald, ben ik blij dat ik deze dienst gratis kan aanbieden.”

7.000 kilometer

Paul, die vroeger mechanicien-chauffeur was, rijdt jaarlijks zestienduizend kilometer. “Voor het ziekenhuisvervoer rij ik er nog eens zevenduizend kilometer per jaar bij”, zegt hij. Om Paul voor zijn inzet te bedanken, overhandigde directeur Steve Lermant hem een cadeaubon en hij kreeg ook pralines en bloemen.

De Sint-Jozefskliniek kan beroep doen op vijftig vrijwilligers. Sinds oktober 2018 coördineert ergotherapeut Filip Nuyttens deze groep, die vroeger deel uitmaakte van het pastoraal team. “In die periode hebben we er al tien vrijwilligers bijgekregen, maar we zoeken nog altijd helpende handen. Het grote verschil met vroeger is dat we nu een taak op maat van de vrijwilliger aanbieden. Wie zich aanmeldt, krijgt een verwelkomingsgesprek en dan gaan we samen op zoek naar wat die persoon in het ziekenhuis wil doen. “

Taken

“De taken zijn uiteenlopend. Het varieert van administratieve taken en het bedelen van soep tot het begeleiden van patiënten van en naar hun kamer. We kunnen vrijwilligers op al onze diensten gebruiken. Zij zorgen voor het comfort van de mensen bovenop de basiszorg die het ziekenhuis biedt. Zonder hen zou het voor heel wat mensen behoorlijk eenzaam zijn.”

Het ziekenhuis zoekt nog altijd vrijwilligers. Wie wil helpen, kan een mailtje sturen naar vrijwilligers@sjki.be.