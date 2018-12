Sint-Jozefskliniek promoot thuisbehandeling met nieuwe website VDI

11 december 2018

11u18

De Sint-Jozefskliniek heeft een nieuwe website gelanceerd rond thuisbehandeling met intraveneus toegediende antibiotica. In technische termen gaat het om Outpatient Parental Antimicrobial Therapy (OPAT). “Na een korte opstartfase in het ziekenhuis mag de patiënt naar huis waar de thuisverpleegkundige de intraveneuze antibiotica toedient”, vertelt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. “De patiënt komt doorheen het traject in aanraking met verschillende zorgverleners, zoals een arts-specialist, huisarts, ziekenhuisapotheker, thuisapotheker, sociale dienst ziekenhuis en (thuis)verpleegkundige. Dit team staat in voor een goede begeleiding van de patiënt en een kwaliteitsvolle behandeling. OPAT heeft verschillende voordelen voor de patiënt. De voornaamste is dat de patiënt thuis zijn antibioticatherapie kan verderzetten. Zo kan hij sneller zijn dagelijkse activiteiten hervatten. Het ziekenhuis houdt zo ook bedden vrij voor andere patiënten met nood aan acute zorg.”

Het doel van het consortium is OPAT te promoten en kenbaar te maken bij het brede publiek. Via de website www.opat.be stelt het consortium informatie ter beschikking voor patiënten en zorgverleners.