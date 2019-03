Sint-Jozefskliniek krijgt bijna 2.500 bezoekers over de vloer op Dag van De Zorg Sam Vanacker

17u34 0 Izegem Heel wat zorginstellingen gooiden zondag wagenwijd de deuren open ter gelegenheid van de Dag Van De Zorg. De Izegemse Sint-Jozefskliniek deed voor de eerste keer mee en kreeg liefst 2.454 bezoekers over de vloer.

Die bezoekers keken hun ogen uit, want het ziekenhuis trok alle registers open. Via een gezinsvriendelijk parcours doorheen de verschillende afdelingen kon iedereen uitgebreid een blik werpen achter de schermen. Voor de jongere bezoekertjes was de berenkliniek veruit de populairste attractie. Knuffelberen die wat ziekjes voelden werden er van top tot teen onderzocht en verzorgd, terwijl de kinderen tijdens het verzorgen bijleerden over het belang van tandhygiëne. “Kinderen krijgen hier de kans om eens écht doktertje te spelen met hun knuffels”, legt communicatieverantwoordelijke Ann Herman uit. “Bijkomend voordeel is dat we hiermee de drempel richting een echte dokter of pediater wat helpen verlagen, want niet alle kinderen gaan graag naar de dokter.”

Absoluut hoogtepunt van de opendeurdag was echter het operatiekwartier. Weliswaar niet voor gevoelige zielen, maar bezoekers konden er live een echte operatie meemaken. “Het is hoogst uitzonderlijk dat we het operatiekwartier openen voor bezoekers”, gaat Ann verder. “Om voor de hand liggende redenen wordt niet met levende patiënten gewerkt, maar onze chirurgen demonstreren hier wel hun kunnen op lijken.” Op de schermen in het operatiekwartier kon onder ander een meniscusoperatie worden gevolgd. Bezoekers konden daarbij eigenhandig de camera bedienen.

Ann Herman spreekt van een overweldigend succes. “Eerder deden we ook al eens mee aan de openbedrijvendag maar dat we bij onze eerste deelname aan de Dag van de Zorg al zoveel volk op de been zouden krijgen hadden we niet verwacht. Dit is een hele mooie opsteker voor ons ziekenhuis.”