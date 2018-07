Silo vat vuur tijdens afbraakwerken 24 juli 2018

Langs de Noordkaai in Izegem, op de terreinen van het transportbedrijf Ghekiere, ontstond gisterenvoormiddag brand aan een silo. Arbeiders waren bezig met het ontmantelen van de silo en gebruikten daarbij een slijpschijf.





Zo kwamen gensters terecht in resten lijnzaadolie, waarop de silo vuur vatte. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling die tot kilometers ver te zien was. Een klein kwartiertje na de brandmelding was het vuur al onder controle.





"We hadden geluk dat er al een gat was gemaakt in de silo waardoor we zonder moeite bij de brand konden", zegt officier Patrick Vanlauwe. "Het blussen verliep daardoor bijzonder efficiënt. Het ging wel om een hevige brand. De vlammen sloegen ferm door het gat naar buiten." Bij de brand raakte niemand gewond. (VHS)