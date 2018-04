Siergrassen gestolen bij Prizma Middenschool 25 april 2018

02u33 0 Izegem Op een pas aangelegde groenstrook van de Prizma Middenschool in Izegem zijn siergrassen verdwenen. De directie diende klacht in bij de politie en doet een oproep tot getuigen.

De Prizma Middenschool nam dit schooljaar het vroegere Financiëngebouw langs de Kasteelstraat in gebruik. Dat gebouw ligt aan de overkant van het hoofdgebouw langs de Kasteelstraat.





"Om zwerfvuil tegen te gaan, alles netjes te maken en de verkeerssituatie overzichtelijker te maken zorgden we ook voor de heraanleg van enkele groenstroken langs de straat tussen beide gebouwen", legt directeur Luc Berteloot uit. "Met een doek, houthaksel en mooie siergrassen."





Groot was dan ook de verbazing toen maandagochtend bleek dat de siergrassen verdwenen waren. Putten in de grond blijven achter. "Vrijdagavond organiseerden we nog een opendeurdag", vervolgt Berteloot. "Dan was alles nog piekfijn in orde. De siergrassen moeten dus tijdens het weekend verdwenen zijn. Diefstal van iemand die nog iets kon gebruiken voor de aanleg van zijn tuin of een pure vandalenstreek?"





"Ik hoop dat er nog iemand opduikt die iets verdachts heeft opgemerkt. Het is spijtig dat zoiets voorvalt. En dat na de opendeur die een groot succes was. Meer dan honderd nieuwe inschrijvingen. Er lopen al meer dan 400 leerlingen bij ons school en daar zijn we trots op." (LSI)