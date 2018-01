Schouwbrand snel geblust 02u41 0

In de Ingelmunstersestraat in Izegem is gisteren rond 8.30 brand uitgebroken aan de achterkant van een woning. De isolatie rond de schouw van een kachel had er vuur gevat. De schade bleef beperkt. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar moest daarvoor wel een metalen wand ontmantelen. (LSI)