Schoorsteen en stoommachine erkend als ZEN-monument VDI

09 januari 2019

11u33

Bron: VDI 0

De schoorsteen en de stoommachine van de voormalige elektriciteitscentrale in de Prins Albertlaan zijn erkend als ZEN-monument. De erkenning gebeurde door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

“De stoommachine is omwille van de industrieel-archeologische waarde beschermd en dat gebeurde al in 1978. Het was wachten tot 2015 vooraleer ook het gebouw en de schoorsteen beschermd werden. Het besluit in 2015 zorgde voor een bescherming van de elektriciteitscentrale met de stoommachine met alle leidingen, pompen, condensator, de elektrische installaties met dynamo, alternator en schakelbord en ook de schoorsteen werd toen beschermd”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA).

De schoorsteen en de stoommachine krijgen nu de titel ‘ZEN-monument’. ZEN-monumenten zijn monumenten waarvan de eigenaar of de beheerder geen opbrengst of nut heeft bij het beheren ervan. “Het gebouw werd in 1936 gebouwd voor de stoommachine. Intussen is deze machine de grootst bewaarde stoommachine in Vlaanderen. De ketel en de oven zijn verdwenen. De schoorsteen, gebouwd in 1929, is dan weer beeldbepalend, is de hoogste en bijna enige overgebleven schoorsteen in Izegem. Vroeger waren er tientallen in de schoenen- en borstelstad”, besluit de erfgoedschepen.