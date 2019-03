Scholieren organiseren klimaatactie op Grote Markt VDI

14 maart 2019

14u41

Bron: VDI 1 Izegem Voor het eerst organiseren ook Izegemse scholieren een klimaatactie in eigen stad. Een groepje van vijf leerlingen uit middelbare school Campus Bellevue wil op vrijdag 15 maart om 10 uur zoveel mogelijk studenten samen krijgen op de Grote Markt voor een sit-in.

Initiatiefneemster is Marie Vandenheede (17). “Ik ben al vijf keer naar de klimaatbetogingen in onder meer Brussel, Kortrijk en Gent geweest”, vertelt ze. “Op een van die betogingen kreeg ik de vraag om op vrijdag 15 maart ook in eigen stad iets te organiseren, aangezien er wereldwijd ruim negenhonderd acties zullen zijn. Ik heb me daar met vier medeleerlingen voor geëngageerd. Eerst wilden we een klimaatmars door de straten organiseren, maar in samenspraak met de politie en het stadsbestuur centraliseren we alles op de Grote Markt. Om 10 uur gaan we daar een grote sit-in organiseren. We roepen alle scholieren op om langs te komen en uiteraard bordjes met slogans mee te nemen, al moeten die wel beschaafd blijven.”

Flyers

De meisjes deelden reeds flyers uit in de andere Izegemse middelbare scholen en op het Facebook-evenement van de actie zijn er reeds 86 geïnteresseerden. “Hoeveel er echt opdagen blijft koffiedik kijken”, zegt Marie. “Ik verwacht tussen de 30 en 40 gelijkgestemden, al zal veel van het weer afhangen.

De directie van Campus Bellevue is op de hoogte van de actie. “Wij kunnen spijbelen officieel niet toestaan, maar aan de andere kant is het mooi dat enkele van onze leerlingen zich ook engageren”, zegt directeur Elias Rommens. “Leerlingen die naar de actie gaan worden als onwettig aanwezig aangekruist, maar in de praktijk is er pas een probleem als dat meerdere keren voorvalt en dat is hier niet het geval. Leraars die lesgeven zullen niet present tekenen, maar als ze vrijaf hebben, zijn ze natuurlijk vrij om te doen wat ze willen met hun tijd”, besluit hij.

De actie loopt om 12 uur af, waarna sommige van de klimaatspijbelaars naar de grote mars in Brussel trekken. “Is onze actie een succes, dan komt er misschien een vervolg”, aldus Marie. “Al zullen we die dan eens op woensdagnamiddag of in het weekend organiseren, want we kunnen inderdaad niet blijven spijbelen”, besluit ze.