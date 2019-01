Scholengroepen Prizma en O&O smelten samen VDI

14 januari 2019

De vzw’s van de scholengroepen Prizma en O&O smelten vanaf 1 september samen. De nieuwe fusie-vzw zal vijftien scholen van basis-, buitengewoon- en secundair onderwijs omvatten en zal verder gaan onder de naam Prizma. Het gaat om de campussen Instituut de Pélichy (IdP), College en VTI, middenscholen Lendelede, Ingelmunster en Izegem, basisscholen De Wegwijzer en Onze-Lieve-Vrouw in Ingelmunster, Heilig-Hart, De Stadsparel, Sint-Rafaël, Heilige Familie in Izegem, Sint-Pieter in Emelgem, de Talententuin in Lendelede en buitengewoon onderwijs De Zonnebloem in Izegem.

De fusie gebeurt in het kader van een bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting. “Door de bestuurders en directies van deze katholieke scholen uit de regio in één vzw-schoolbestuur samen te brengen, bundelen we ervaring, kennis en middelen”, klinkt het bij de nieuwe vzw. “Zo kunnen we samen investeren, ideeën uitwisselen, administratie centraal organiseren, kortom efficiënter werken. En zo krijgen alle schooldirecteurs en hun teams meer tijd om zich op hun kerntaak te concentreren: de kinderen en jongeren helpen zich te ontplooien.” De huidige schooldirecteurs en leerkrachten blijven op post.