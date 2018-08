Schoentjesworp en vuurwerk tijdens kermis 30 augustus 2018

02u27 0 Izegem 't Is weer kermistijd in Izegem vanaf vrijdag. Nog tot en met zondag 9 september palmen 23 kermis- en 7 voedingskramen de omgeving van de Grote Markt en Korenmarkt in.

"Klassiekers zoals de Polyp, de autoscooters, het schietkraam en de kindermolen ontbreken niet", vertelt schepen van Feestelijkheden Marc Vanlerberghe. "Speciale aandacht is er voor Geert Haeck, die voor de vijfde maal op de kermis staat met zijn miniscooters en Eurudique Vanrafelghem die er voor de vijftiende maal staat met een visspel. De kindermolen van Eric Vermeersch prijkt er voor de dertigste keer, maar de uitbating is sinds twee jaar in nieuwe handen", zegt Vanlerberghe.





Koekezondag

"Op dinsdag 4 september is er de traditionele seniorennamiddag met het 32ste kampioensschap volkssporten voor 55-plussers en optredens in diverse cafés", vertelt schepen Nadia Staes. "Er zijn oliebollen voor de kinderen van deelnemende scholen en genoeg ijsjes voor senioren." Op donderdag 6 september is er Izegem Koers met om 14.30 uur de start op de Korenmarkt. Op zondag 9 september sluit de kermis af met Koekezondag. Om 16 uur is er de schoentjesworp vanuit de toren van Eperon d'Or en om 21 uur is er een afsluitend vuurwerkspektakel van Isotopia. Dat palmt voor het eerst de Centrumbrug in. Kijken kan van op Wandel op de Mandel of de Zuidkaai. (VDI)