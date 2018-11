Schoenpionier krijgt gedenkplaat 06 november 2018

Izegem De Vrienden van de Izegemse Musea hebben aan zijn graf een gedenkplaat voor schoenpionier Eduard Dierick onthuld.

"Je kan Eduard beschouwen als grondlegger van de Izegemse schoennijverheid", vertelt conservator Hilde Colpaert van stadsmuseum Eperon d'Or. "Hij maakte in 1835 schoeisel voor koning Leopold I. Zo verwierf hij naam en faam. Hij schreef ook het eerste handboek voor de cursus schoenmaken." Ooit pleitten de leraren van de afdeling schoenmakerij ervoor om een standbeeld voor de man op te richten. Dat beeld kwam er nooit, maar een gedenkplaat is er nu dus wel. "Bedoeling is dat die de eerste van een hele reeks wordt", vertelt Hilde. "Daardoor kunnen we ook minder bekende Izegemnaars op het kerkhof in de kijker zetten." (VDI)