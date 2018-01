Schepen Nadia Staes zetelt voortaan als onafhankelijke 02u54 0 Foto VDI Schepen Nadia Staes. Izegem De politieke onrust in Izegem blijft maar aanhouden. Net nu de plooien binnen de meerderheid weer gladgestreken zijn heeft sp.a-schepen Nadia Staes besloten nog voor de rest van deze legislatuur als onafhankelijke te zetelen. Eind vorig jaar liet ze uit onvrede met het ontslag van partijgenoot en collega-schepen Kurt Grymonprez al weten dat ze straks bij de gemeenteraadsverkiezingen niet meer op de sp.a-lijst zou staan. Toen klonk het echter nog dat ze haar mandaat onder socialistische vlag zou uitdoen, maar daar komt ze nu op terug.

"Sinds de laatste verkiezingen loopt de werking binnen mijn eigen partij jammer genoeg heel stroef", verklaart ze haar beslissing. "Er is geen samenwerking meer. Ik heb ook meermaals het gevoel gehad alleen te staan. Toen collega Kurt moest opstappen, werd nogmaals bewezen dat er geen groepsgevoel is. Ik was heel erg teleurgesteld en er is toen ook iets in mij gebroken. Na mijn beslissing om niet langer op de sp.a-lijst te staan is het echter alleen nog maar erger geworden. Van samenwerking is er nu helemaal geen sprake meer. Op een bestuursvergadering in november werd zelfs buiten mijn weten om de mededeling gedaan dat mijn lidmaatschap van de partij beëindigd was na eerdere uitlatingen van mij in de pers. Na de heisa van de voorbije dagen wordt er opnieuw met modder gegooid. Er was sprake van dat ik afstand zou genomen hebben van het partijbestuur en de werking, terwijl ik die beslissing toen zeker niet genomen had. Het is al de tweede maal dat ze te kennen geven dat ze me liever kwijt zijn."





Loyaal

Staes, actief als schepen van milieu, senioren en duurzaamheid, belooft wel om de meerderheid nog te blijven steunen en haar afspraken loyaal na te komen.





Haar beslissing om als onafhankelijke te zetelen vergroot de kans dat ze in oktober misschien wel op de onafhankelijke lijst van Kurt Grymonprez als kandidaat te spotten zal zijn, maar daar wil ze nog niet over uitweiden.





"Dat zien we nog wel", is het enige dat ze daar over kwijt wil. De lijst zou nog deze maand voorgesteld worden. Bij sp.a betreuren ze de beslissing en klinkt het dat ze beter haar schepenambt had afgegeven om als onafhankelijk raadslid te zetelen. (VDI)