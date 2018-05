Sanitaircontainers van ene sportcentrum naar andere 25 mei 2018

03u00 0 Izegem Een imposante kraan heeft voor de verhuis van drie containers van het sportcentrum op Krekel-Zuid naar dat van Emelgem gezorgd.

Het gaat om containers waar sanitaire voorzieningen zoals douches, kleedkamers en toiletten zijn ingericht. "Ze werden vorig jaar aangekocht als tijdelijke oplossing op Krekel-Zuid, waar het even wachten was op de ingebruikname van de nieuwe sanitaire ruimtes in het nieuwe schakelgebouw", vertelt sportschepen Marc Vanlerberghe (sp.a). "Dat is ondertussen gebeurd en dus krijgen de containers nu een plaats op het sportcentrum van Emelgem. Daar zal de lokale voetbalvereniging er gebruik van maken. Hun bestaande gebouw krijgt momenteel een renovatie met nieuwe ramen en deuren. Op de sportterreinen komt er dan weer nieuwe drainage."





Door de werken zal de sportsite aan de Merelstraat nog tot half augustus afgesloten zijn.





(VDI)