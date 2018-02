Rus aangehouden voor moord op drugsverslaafde 14 februari 2018

Het gerecht in Kortrijk heeft een 44-jarige Rus uit Izegem aangehouden voor de moord op de 40-jarige Pascal Bauwens uit Kortrijk, op 2 februari. De verdachte heeft een goedgevuld strafblad, onder meer voor drugsfeiten. De precieze aanleiding voor de moord is niet duidelijk. Maar volgens het parket speelde alles zich af in het kader van drugs. Bauwens werd in zijn woning op Walle in Kortrijk het hoofd ingeslagen. Dat gebeurde 's avonds of 's nachts. Het was zijn vader die luttele uren nadien het stoffelijk overschot ontdekte. Slachtoffer Pascal Bauwens was drugsverslaafd en handelde ook in verdovende middelen. Hij werd daarvoor verscheidene keren veroordeeld. Zijn ouders deden tevergeefs al het mogelijke om hun enige kind weer op het juiste spoor te krijgen. Bauwens, die drie kinderen achterlaat, werd vorige vrijdag in besloten kring begraven. Zijn moordenaar verschijnt komende vrijdag voor de raadkamer. (VHS/AHK)