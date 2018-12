Ruim tienduizend bezoekers per maand voor bib VDI

18 december 2018

08u16

Bron: VDI 0

De openbare bibliotheek mocht dit jaar per maand ruim tienduizend bezoekers ontvangen. Dat blijkt uit cijfers die bibschepen Kurt Himpe (N-VA) bekendmaakte.

“Mensen komen niet alleen naar de bibliotheek om boeken en cd’s te ontlenen, ook de leeszaal met de kranten en tijdschriften zijn zeer in trek”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Ook de spelotheek is een voltreffer en de infrastructuur in de bibliotheek slaat aan. Zo wordt er gratis wifi aangeboden en zijn er ook een aantal computers waar de bezoeker gratis gebruik van kan maken.” Onlangs werd de Plantijnzaal opgeknapt en voorzien van een nieuwe geluids- en lichtinstallatie. “Er is ook een zeer divers aanbod aan activiteiten en zo bereikte het Boekenfeest dit jaar 1.666 mensen, waarvan er 899 naar de verwendag in de bibliotheek kwamen.”

“Per dag krijgt de Izegemse bib gemiddeld 335 bezoekers over de vloer. Met meer dan 10.000 bezoekers per maand blijft de bibliotheek een publiekstrekker. De eerste en laatste drie maanden van het jaar piekt het aantal bezoekers. Zo werden in maart van dit jaar bijna 13.500 bezoekers geteld”, verduidelijkt de bibliotheekschepen.

De bibliotheek doet ook inspanningen om een nieuw publiek aan te trekken. “Daarom krijgen nieuwe inwoners van de stad sinds 2005 de kans om een jaar gratis lid te worden van de bibliotheek. Een succesvol initiatief, want sinds de opstart hebben zo al meer dan 850 mensen hun eerste stappen in de bibliotheek gezet. In 2018 waren er dat al bijna 60”, besluit Himpe.