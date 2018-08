Rouwvakanties voor volwassenen CONCEPT BESTOND AL VOOR KINDEREN EN TIENERS, NU OOK VOOR OUDEREN VALENTIJN DUMOULEIN

17 augustus 2018

02u31 0 Izegem De Izegemse vzw Rouw en Verlies Vlaanderen biedt vanaf april volgend jaar rouwvakanties voor volwassenen aan. Dat concept bestond in ons land eerder al voor kinderen en tieners, maar nog niet voor ouderen. "Nochtans is er wel vraag naar, want volwassenen hebben het vaak zelfs moeilijker dan kinderen", zegt rouwconsulente Mieke Deltomme.

Mieke (39) is consulente bij het Huis van de Mens en begeleidt mensen in rouw. Ze is ook coördinatrice voor Wereldlichtjesdag in onze provincie, een initiatief waarbij mensen wereldwijd op hetzelfde tijdstip kaarslichtjes aansteken om overleden kinderen te herdenken. Samen met haar zus Veerle, Birgit Verbeke en Lieve Demeyere richtte ze in mei de vzw Rouw en Verlies Vlaanderen op.





Vergeethoek

"We geven workshops en trainingen rond rouwverwerking", aldus Mieke. "Dat gebeurt zowel thuis als op de werkvloer. Vanaf april volgend jaar voegen we daar een nieuw luik aan toe: rouwvakanties voor volwassenen. Andere organisaties gebruiken dit concept al voor kinderen en tieners, maar voor ouderen was er in ons land nog geen gelijkaardig initiatief beschikbaar. We willen daar verandering in brengen, want het lijkt steeds alsof je als volwassene in de vergeethoek geduwd wordt. Net omdat je volwassen bent is het alsof je na het heengaan van een dierbare vlugger met het leven moet doorgaan. Niets is echter minder waar, want vaak barsten het verdriet, het gemis en de pijn pas later los en dan heb je uitgestelde rouw. De meeste volwassenen krijgen later hun weerbots en tegen dan is er meestal geen begrip meer van anderen omdat het 'immers al zo lang geleden is'."





De vzw komt naar eigen zeggen tegemoet aan een stijgende vraag van mensen die door een rouwperiode gaan. "Sommigen verklaren zichzelf gek omdat ze een recent overleden dierbare aan het voeteind van hun bed zien staan. Anderen zien ze terug in hun dromen. Dat zijn heel normale reacties en die willen we dan ook kaderen. Een man kwam ooit eens naar Wereldlichtjesdag en vroeg of hij daar wel mocht zijn, omdat zijn zoon al veertig jaar overleden was.





Vluchtige maatschappij

Natuurlijk mocht dat, maar zo merk je dat veel mensen jaren met verdriet en rouw blijven worstelen. Er is in onze vluchtige maatschappij vaak geen tijd om daarbij stil te staan en daar kan die rouwvakantie wonderen doen."





In april volgend jaar gaat de eerste rouwvakantie richting Wallonië, voor een week met workshops en praatsessies. " De bestemming: de loodzware rugzak aanzienlijk verlichten zodat de schoonheid van de herinneringen meer plaats krijgt. We willen starten met een kleine groep van tien deelnemers zodat iedereen de gepaste steun en begeleiding krijgt", verduidelijkt Mieke. "We nemen deelnemers mee door het rouwproces en voeren iedere dag drie activiteiten uit, in groep of individueel. De rouwvakantie is bedoeld voor iedere volwassenene die vastzit in zijn of haar verdriet en voor iedereen die wel vooruit wil maar niet weet hoe."





Praktisch: de vijfdaagse rouwvakantie kost 450 euro, begeleiding, activiteiten, overnachting, toeristentaks en maaltijden inbegrepen. Meer info: www.rouwenverliesvlaanderen.com.