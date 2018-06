Rotary schenkt negen defibrillatoren aan stad 22 juni 2018

Serviceclub Rotary Izegem heeft negen AED-toestellen aangekocht die het aan de stad schenkt.

Die defibrillatoren dienen iemand een elektrische schok toe bij een hartstilstand en komen op openbare plaatsen te hangen. De toestellen hangen binnen in kunstacademie Art'Iz, museum Eperon d'Or en het Dorpshuis in Emelgem. Op de Grote Markt, de kasteeldomeinen Wallemote-Wolvenhof en Blauwhuis, aan de nieuwe parkeerhaven in de Marktstraat, in de Sint-Pietersstraat en op de site van De Leest en zaal ISO komt er een defibrillator buiten. Het gaat om een investering van 25.000 euro. De stad investeerde ook zelf al in AED-toestellen voor onder andere buurtgebouw Molenwiek op de Bosmolens of het nieuwe sportcomplex Krekel-Zuid.





(VDI)