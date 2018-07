Roofvogelclub houdt valkerijbeurs 04 juli 2018

02u37 0

De West-Vlaamse Roofvogelclub organiseert op zondag 8 juli tussen 10 en 18 uur een valkerijbeurs op een terrein langs de Priester Pattynstraat 15. Op het programma staan demonstraties met roofvogels en uilen. "We dragen het welzijn van onze dieren hoog in het vaandel en streven ernaar om onze leden te helpen bij de training en verzorging van onze dieren", vertelt bestuurslid Rik Hollevoet. "Met de beurs willen we aantonen dat een roofvogel geen huisdier is en dat er heel wat meer bij komt kijken dan een vogel eten te geven en zijn kooi te poetsen. Daarnaast willen we in een gezellige sfeer sectorspecifieke materialen aan- en verkopen." (VDI)