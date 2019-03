Rommelbeurs palmt zaal ISO in VDI

13 maart 2019

16u27

Jovan organiseert op zondag 17 maart een rommelbeurs in zaal ISO in de Sint-Jorisstraat in Izegem. Na het succes van de vele najaarsedities op de eerste zondag van december en de succesvolle eerste voorjaarsbeurs in maart 2018 organiseert Jovan opnieuw een rommelbeurs op een totale oppervlakte aan 1.600 vierkante meter. De standen zijn allemaal uitverkocht, dus er is voor elk wat wils. De beurs opent om 8.30 uur. De toegangsprijs bedraagt twee euro. Kinderen onder de 12 jaar vergezeld door een volwassene mogen gratis binnen.