Robin uit The Voice op N-VA-lijst 23 februari 2018

Robin Desmet (19), de jongedame die in 2016 nog de halve finale van The Voice van Vlaanderen bereikte, prijkt op de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Robin studeert Marketing en Sales in Kortrijk. Sinds haar deelname treedt ze geregeld op als zangeres bij evenementen en in Cabaret Magic. De partij voegt ook drie andere namen van jongeren aan haar lijst toe. Laura Vandamme (19)uit Emelgem is studente Bachelor Bouwkunde in Oostende en is al enkele jaren actief in de jongerenafdeling. Lisa Grijspeert (19) studeert een Bachelor Maatschappelijke Veiligheid in Kortrijk en is al enkele jaren vrijwilliger in jeugdhuis De Tunne. Ze maakt ook deel uit van de nieuwe Izegemse studentenclub De Pekkers. Matthias Leman (20) is derdejaarsstudent Bestuurskunde en Publiek Management aan de Ugent en was jarenlang competitiezwemmer bij de Izegemse Krekel Zwemmers. Hij is al vier jaar in het weeken en tijdens vakanties actief als redder in het zwembad. (VDI)