Rijrichting Kasteelstraat tijdelijk omgekeerd 07 september 2018

Naar aanleiding van de werken in de Marktstraat en de kermis op de Grote Markt wordt de rijrichting voor het gemotoriseerd verkeer tijdelijk omgedraaid in de Kasteelstraat, vanaf de Dirk Martenslaan richting Grote Markt. De fietsers kunnen in beide richtingen hun weg vervolgen. Het autoverkeer kan de Grote Markt verlaten via de Brugstraat. Na de kermis wordt de richting opnieuw omgedraaid. (VDI)