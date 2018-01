Revalidatiecentrum Ten Bos onder de sloophamer 27 januari 2018

03u27 0 Izegem Voormalig revalidatiecentrum Ten Bos in Izegem verdwijnt halfweg februari onder de sloophamer.

De Sint-Jozefskliniek nam in 2012 de 54 bedden van de cardio- en geriatrische diensten in het revalidatiecentrum van het OCMW over. Eind 2016 verhuisden de bedden ook fysiek naar het ziekenhuis en werd de huur van het gebouw aan Ten Bos stopgezet.





"We hebben nog even de mogelijkheden voor renovatie met herbestemming onderzocht", zegt OCMW-voorzitter Frank Duhamel (sp.a).





"Er werden samenwerkingsverbanden gezocht met andere organisaties die er eventueel hun intrek hadden kunnen nemen, maar deelnemen in de renovatiekosten bleek voor die kandidaat-partners economisch niet haalbaar. Ook een volledig door het OCMW zelf bekostigde herbesteming bleek onverantwoord. Leegstand met het risico op vandalsime en het behoud van het gebouw - dat uit 1976 dateert - bleek ons ook geen optie en daarom hebben we besloten tot de sloop over te gaan."





De eigendom van de gronden heeft het OCMW overgedragen aan het pas opgerichte Zorgbedrijf Izegem om er in de toekomst nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen. Het gebouw zal in 2019 wel nog te zien zijn als decor in de Ketnetreeks 'De regel van 3s'.





Die opnames dateren van eind vorig jaar. (VDI)