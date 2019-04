Remmen lopen vast: trekker op leeftijd die lange tijd stil stond, brandt uit VHS

13 april 2019

16u35 0 Izegem Langs de Ambachtenstraat in Izegem is zaterdagvoormiddag een trekker uitgebrand. Volgens de chauffeur, die ongedeerd bleef, waren zijn remmen vastgelopen. “Het feit dat de trekker lang stil heeft gestaan, zal aan de oorzaak liggen van het euvel”, vermoedt de man.

Willy Coussement (70) was zich van geen kwaad bewust toen hij met z’n oude trekker de baan op kwam. “Maar na een minuut of tien merkte ik dat de banden vooraan precies begonnen te roken”, zegt de voormalige zaakvoerder van het bedrijf Transline uit Izegem. “Ik besloot aan de kant te gaan om te zien wat er gaande was.” Coussement parkeerde zijn trekker ter hoogte van het bedrijf Vanrobaeys, langs de Ambachtenstraat. “Meteen kwam een werknemer aangelopen die riep dat ik snel uit de cabine moest stappen”, vertelt Willy. “Hij had gezien dat er brand was.” Coussement volgde die raad op en bracht zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid.

Oververhitte remmen

Met een blustoestel van het bedrijf Vanrobaeys werd nog geprobeerd om de vlammen te doven maar dat lukte niet. Het vuur woedde aan de achterzijde van de trekker. “Mijn remmen waren vastgelopen”, zegt Willy Coussement. “Ze raakten oververhit en vatten vuur.” Toen de brandweer arriveerde, stond de trekker al in lichterlaaie. Het voertuig ging helemaal verloren. Tijdens de bluswerken werd de Ambachtenstraat plaatselijk zowat een uur voor alle verkeer afgesloten.