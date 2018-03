Refter VTI even geëvacueerd na gasgeur 06 maart 2018

De eetzaal van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Izegem is even na de middag een kwartiertje geëvacueerd. De preventie-adviseur had in de gang naast de refter een gasgeur waargenomen.





"We namen geen enkel risico, verwittigden de brandweer en zorgden voor een evacuatie van de eetzaal", klinkt het bij waarnemend directeur Rik Duchi. "Er arriveerden drie brandweerwagens op onze speelplaats, maar de brandweermannen konden geen gaswaarden meten. Wellicht kwam de geur van een stof in de riolering. Het belangrijkste was dat er geen gevaar was. Na een kwartiertje konden de zowat 150 schooleters in de refter toch hun middagmaal nuttigen. Het was in ieder geval een goede, realistische evacuatie-oefening. Die verliep zeer gedisciplineerd." De leerlingen die niet op school bleven eten, merkten niets van het voorval. (LSI)