Ravotten op oude fabrieksgronden OMVORMING SITE REBRY TOT RECREATIEVE GROENZONE GESTART VALENTIJN DUMOULEIN

29 mei 2018

02u29 0 Izegem Vlakbij sportdomein Krekel-Zuid zijn de werken aan de omvorming van site Rebry gestart. Een oude metaalfabriek wijkt voor een recreatieve groenzone. Binnen drie maanden zou die opmerkelijke transformatie klaar moeten zijn.

Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren flink ingezet op speelpleinen. Het trok 170.000 euro uit voor nieuwe speeltoestellen op het Tilloplein, de Tuinwijk en Bosmolens en begin juni volgt de officiële opening van de heringerichte speelpleinen op de Lindewijk en De Mol. De Sint-Rafaëlswijk kreeg gerecycleerde speeltoestellen in afwachting van een grotere renovatie eens het bouwproject rond de voormalige kerk vorm krijgt. Het grootste recreatieproject van deze legislatuur ligt echter aan het JOC in de Krekelstraat. Daar zijn de werken gestart voor een aantrekkelijke speel- en groenzone. De buren mochten het voorbije weekend al een kijkje nemen.





Avontuurlijk

"De werken vorderen goed", weet jeugdschepen Lothar Feys (N-VA). "Heel wat muren en het dak van de oude fabriek zijn gesloopt. We laten alleen nog wat steunmuren en -balken staan omdat we voor een mix van het industriële en recreatieve gaan. Zo willen we enkele avontuurlijke speeltuigen aan die balken bevestigen. We wilden die eerst blauw schilderen, maar daar zou de zon te veel op reflecteren en dus gaan we ze wit schilderen. Die schilderwerken zijn nu bezig. Ook een oude oven van de fabriek laten we staan, om er een barbecue te installeren die de buurt gratis mag gebruiken. Een deel van de gevel blijft ook bewaard om er de toegangspoort tot de groenzone van te maken."





Schuttersgilde

Met de aanleg van de omgeving gaat binnenkort een nieuwe fase van start. In de zone aan de ingang komen speeltoestellen voor peuters, wat verderop iets avontuurlijker tuigen aan de balken en een derde zone bestaat uit een speelbos met heuvels. "Hondenclub De Natte Neuzen zal het terrein op vaste tijdstippen als hondenweide gebruiken. Ook met de schuttersgilde hebben we goede afspraken. Die mocht een nieuw lokaal voor hun lange liggende wip plaatsen", legt Feys uit.





Prijskaartje

Het terrein is met hondenweide en het speelbos erbij zesduizend vierkante meter groot. Het prijskaartje ligt dan ook flink hoger dan bij andere speelsites: 330.000 euro voor de aankoop en nog eens 335.000 euro voor de uitvoering. "Het is dan ook de eerste keer dat we zo'n grote recreatiezone in onze stad openen", verantwoordt de schepen het kostenplaatje. "Er was nood aan, want we kampten aan het JOC al langer met plaatsgebrek voor de jeugd. De opening staat gepland op 30 augustus. De kinderen van alle speelpleinwerkingen zullen voor die gelegenheid speciaal daar samenkomen. Ik hoop dat de werken goed opschieten, zodat de jeugd misschien al tijdens de zomervakantie de speeltoestellen zal kunnen uittesten."