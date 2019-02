Productie bij Fremach ligt stil: geen enkele van de 100 arbeiders aan de slag VDI

13 februari 2019

10u18

Ook bij het bedrijf Fremach, een toeleverancier voor de auto-industrie, werd de oproep tot staking goed opgevolgd. Niemand van de honderd werknemers is vandaag aan de slag gegaan. “Het overgrote deel van de arbeiders bleef thuis”, bevestigen Yves Allewaert (ABVV) en Filip Claus (ACV-CSC). “De productie werd niet opgestart en ook de bedienden bleven thuis, al zijn daar een paar enkelingen die van thuis werken. Het toont aan dat de bereidwilligheid om te staken heel groot was. We waren deze morgen al rond 4.30 uur op post met een piket. De eisen zijn bekend. We willen meer loonopslag, maar staan hier ook met onze kinderen en kleinkinderen in gedachten. Als wij straks langer moeten werken, zal het voor hen nog moeilijker zijn om een job te vinden.”