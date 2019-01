Prizma koestert grote bouwplannen Scholengroep investeert bijna 20 miljoen in renovatie en nieuwbouw Valentijn Dumoulein

30 januari 2019

14u31

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Izegem Scholengroep Prizma investeert de komende vijf jaar 18 tot 20 miljoen euro in zijn gebouwen. Eind dit jaar start de bouw van een nieuw reftergebouw aan de campussen Prizma Middenschool en IdP, maar ook de renovatie van het voormalig financiëngebouw en de heraanleg van de speelplaats van Campus College staat op de planning.

De nieuwbouwplannen op de campus van Middenschool Izegem en IdP zijn al het verst gevorderd. “Eind 2019 beginnen we er met de bouw van een nieuw gebouw dat tot aan de straatkant zal reiken”, “vertelt coördinerend Prizma-directeur Patricia Joosten.

“We voorzien er plaats voor een refter, afwerkingskeuken, grote studiezaal en twee wetenschapslokalen. Het gaat om een project in het kader van Scholen van Morgen, een publiek-private samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de Vlaamse overheid. Het kostenplaatje bedraagt 3,3 miljoen euro.”

Ook Prizma Campus VTI heeft bouwplannen, al wordt het wellicht 2021 voor er daar gefaseerd mee van start kan worden gegaan. “Het gaat om het zetten van een nieuwbouw met klaslokalen, praktijkruimtes, een refter, labo’s, ICT-lokalen en een nieuwe sporthal”, aldus de directrice. “We zitten nu in de afwerking van de ontwerpfase. “

Renovaties

Onder het luikje ‘renovatie’ krijgt Prizma nu voor 1,4 miljoen euro aan subsidies voor drie projecten. “Voor Prizma Middenschool Izegem gaat het om de renovatie van het voormalige financiëngebouw in de Kasteelstraat. We kochten het gebouw in 2014 aan en sinds vorig jaar volgen er leerlingen les. Een grondige renovatie is echter aangewezen. Niet alleen om de leslokalen beter tot hun recht te laten komen, maar ook op vlak van energiezuinigheid en lucht- en lichtkwaliteit zijn enkele ingrepen nodig. De renovatie zal wellicht een schooljaar in beslag nemen en gaat eind juni van start. We investeren 770.000 euro, waarvan 551.651,34 euro gesubsidieerd is.”

Prizma Campus IdP vernieuwt op zijn beurt enkele elektrische installaties en plafonds in het schoolgedeelte achter het leegstaande klooster Avé Maria. Dat project kost 430.000 euro, waarvan 392.396 euro aan subsidies. Prizma Campus College voorziet dan weer 694.000 euro, waarvan 490.090,60 euro aan subsidies, voor de heraanleg van zijn speelplaats en de bouw van een fietsenstalling. Er komt ook een nieuwe dubbele riolering onder de speelplaats.

Berenboot

Met de Onze-Lieve-Vrouwschool in Ingelmunster krijgt nu ook één basisschool van de groep Vlaamse subsidies. “Het gaat om 20.669 euro voor een nieuwe sanitaire ruimte in de Berenboot, waarvan de totale kost 65.000 euro bedraagt”, vertelt coördinerend directeur Herman Dejonckheere. Dat deel is al afgewerkt. Ondertussen kunnen er elk moment werken starten voor een nieuw sanitair blok in de lagere school en daar hangt een prijskaartje van 300.000 euro aan vast. We vernieuwen meteen ook de inkom met sas en de balie aan het secretariaat. Een derde project is nog toekomstmuziek, maar binnen twee à drie jaar gaan we voor twee extra klassen in de Berenboot, de vernieuwing van de speelplaats, centrale verwarming en dak- en muurisolatie. Voor de lagere school gaat het om twee extra klassen, de vernieuwing van de speelplaats, de renovatie van de binnenzaal en het ombouwen van de oude sanitairruimte tot een vergaderzaal, leraarskamer en keuken. Daar voorzien we 1,1 miljoen euro voor.”