Pop-upmodewinkel palmt oude post in 02u47 0 Foto VDI Laura Segers heeft in het oude postgebouw in Izegem een pop-upwinkel opgestart. Izegem Er zit opnieuw beweging in het oude postgebouw op de hoek van de Baron de Pélichystraat en de Roeselaarsestraat. Laura Segers (22) baat er nog tot eind juli haar pop-up modezaak Outrance Fashion uit.

Het historische pand dateert van 1897 en was tot 1981 door de post in gebruik. Na de korte passage van een videotheek stond het jarenlang leeg, tot een aannemer het enkele jaren geleden grondig renoveerde. "Dat kwam goed uit, want ik was al langer op zoek naar een pand met karakter om een pop-upwinkel te starten", vertelt Laura. "Ik woon met mijn vriend in Kortrijk, maar daar vonden we niet meteen iets naar onze zin. Hier vond ik wel mijn gading. In juli vorig jaar ben ik met een webshop begonnen en ik liep al langer met plannen om dat een fysiek verlengstuk te geven. Met deze winkel maak ik daar werk van. Mensen van alle leeftijden kunnen hier terecht voor kledingstukken die net iets specialer zijn dan de basisstukken. Ik verkoop enkel kledij die ik zelf zou dragen, voor verschillende leeftijden en prijsklasses." Outrance Fashion is open van maandag tot donderdag van 13 tot 18 uur. Op vrijdag en zaterdag kan je er terecht van 10 tot 18 uur. Meer info: www.outrancefashion.be. (VDI)