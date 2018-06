Pop-upcafé De Sirene in drukkerij Strobbe 02 juni 2018

De jeugdbrandweer organiseert op dit weekend pop-upcafé De Sirene in de voormalige gebouwen van drukkerij Strobbe aan het Baertshof. Zaterdag is er vanaf 9 uur een verwelkoming van de marktkramers op de wekelijkse marktdag en tussen 14 en 18 uur is er een jobcafé met uitleg van brandpreventieadviseurs. Om 22 uur is er een optreden van de Picanolband. Op zondag 3 juni kan je er vanaf 10 uur aperitieven en om 12.30 uur is er een barbecue. Aanschuiven kan voor volwassenen voor 16 euro en voor kinderen voor 11 euro. Inschrijven kan bij leden van de jeugdbrandweer via debrwsirene@outlook.com of 0479/35.57.44. (VDI)