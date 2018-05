Pop-upbar Den Hof opent in Blauwhuispark 08 mei 2018

02u30 0 Izegem Vanaf het Pinsterweekend opent in het park bij Kasteel Blauwhuis de pop-upbar Den Hof. De tijdelijke horecazaak palmt de Orangerie in en is een initiatief van Tom Sintobin van praatcafé De Koornmarkt en Frederic Boulez.

"We mikken op families die in de rust en stilte van het park van een drankje en een hapje komen genieten", zegt het duo. "Fuiven tot 's avonds laat is hier niet aan de orde, wel van 11 uur tot aan zonsondergang gezellig iets drinken en keuvelen. Er is ook een beperkte eetkaart met tapas en pasta. Nog tot en met juni zijn we elk weekend open, in de week is de bar te huur voor bedrijfsevenementen, recepties en dergelijke. In juli en augustus openen we elke dag de deuren."





Focus op dames

"In juni zetten we graag in op de dames, die hier een welkom adresje vinden zonder WK-voetbalgekte. Daarna doen we geregeld iets, zoals met de nieuwe maatjes of mosselen. Op zondag zouden we telkens een familiebarbecue organiseren en op dinsdag rustige terrasconcerten."





Het initiatief wordt logistiek ondersteund door brouwerij Van Honsebrouck en ook alles wat in de zaak van meubilair staat, zal in outletvorm aangekocht kunnen worden.





Er zal met twee springkastelen en volksspelen als een sjoelbak, petanque en kubb ook randanimatie aanwezig zijn. Op dinsdag 7 mei is er ter plaatse tussen 17 en 19 uur een eerste jobdag voor mensen die in 'Den Hof' willen komen werken. Meer info op de FB-pagina 'Den Hof'.





(VDI)