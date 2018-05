Pop-up 'Den Hof' opent de deuren in kasteelpark Blauwhuis 23 mei 2018

02u39 0 Izegem In de oude orangerie van kasteelpark Blauwhuis heeft pop-upbar 'Den Hof' afgelopen weekend voor het eerst de deuren geopend. De bar blijft de hele zomer open.

'Den Hof' is al het tweede pop-upinitiatief in het kasteelpark, nadat Naomi Lievens en Tom Vandeweghe vorig jaar de orangerie voor het eerst nieuw leven inbliezen. "Wij mikken op een breder publiek", klinkt het bij initiatiefnemers Frederic Boulez en Tom Sintobin. "Jong en oud kunnen hier genieten van de zon en het prachtige kasteelpark. En zowat om de twee weken zetten we hier een ander springkasteel voor de kinderen. Bij ons geen dj-toestanden, maar rust en gezelligheid in een sfeervolle setting. Je kan er genieten zoals thuis in de tuin, maar dan op verplaatsing."





Outlet

Verder zijn alle meubels in de zaak te koop. "Behalve een pop-upbar is het hier dus ook een outlet," zeggen Frederic en Tom. Klanten Nick Decostere en Filip Brouckaert zijn alvast overtuigd. "Het is gewoon chillen op een pracht van een locatie. Meer moet dat niet zijn voor ons", verwoordt Nick het.





Dag van het Park

"Als het weer meezit, zal het terras met de Dag van het Park volgende week ongetwijfeld goed vol zitten."





Den Hof is in mei en juni elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11 uur tot zonsondergang open. Tijdens juli en augustus kan je er elke dag van de week terecht.





(SVR)