Politiecontroles in schoolomgevingen opgevoerd 24 mei 2018

De politie gaat zijn controles in de Izegemse schoolomgeving opvoeren. "Er geldt voortaan een nultolerantie op specifieke vraag van de scholen zelf", weet mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "Bij de start van het schooljaar vonden intensieve politiecontroles plaats aan de scholen en in korte tijd werden meer dan 50 GAS-boetes uitgeschreven. Die controles zullen nu opgevoerd worden en in het belang van de verkeersveiligheid aan de scholen is er nultolerantie", verduidelijkt Himpe. "In heel wat Izegemse schoolomgevingen zijn er aanpassingen gebeurd en de scholen nemen zelf ook initiatieven om ouders te sensibiliseren. Parkeren op het zebrapad voor de school of op het voetpad zijn maar enkele van de vele overtredingen. (VDI)