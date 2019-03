Politiecommissaris wint officieus WK trabollen VDI

18 maart 2019

17u28

Bron: VDI 0 Izegem Oude volkssporten zijn stilaan aan het verdwijnen, maar in het zuiden van onze provincie houden ze het trabollen nog in ere. Dit weekend stond er een kampioenschap tussen de beste spelers op het programma en daar wonnen politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuyse en zijn teamgenoot Marcel Desmet het pleit.

Trabol speel je met houten bollen op een achttien meter lange en holle baan, ook wel bolletra genoemd. De bedoeling is om in teams van twee de bollen van de tegenpartij weg te schieten of ze slalommend te ontwijken om zo je eigen bol dichter bij het doel te krijgen. Elke bol die dichter bij het doel ligt dan de dichste bol van de tegenpartij levert een punt op.

”Een fascinerende volkssport die helaas aan het uitsterven is”, vertelt Stefaan Vannieuwenhuyze, beroepshalve werkzaam bij de politiezone Grensleie. “Ik leerde de sport als zestienjarige knaap van mijn vader Jules, die twee jaar geleden helaas overleed. Zaterdag stond het Azencriterium op de agenda, een verwijzing naar alle ‘A’s’ die deelnemen, de beste spelers in de hoogste categorie. Je zou kunnen zeggen dat dit een officieus WK trabollen is, maar dat moet je met een korreltje zout nemen. De sport wordt immers enkel nog in deze regio gespeeld, dus echt veel tegenstanders zijn er niet.”

Stefaan en teamgenoot Marcel namen het op tegen Gerard Vervaeke en Geert Kesteloot van de Isobolderclub. “We wonnen verrassend met 30-26, want Gerard is één van de anciens van het spel. In de eerste ronde gingen we nog tegen hen ten onder, maar we werden tweede van de poule en kregen zo een herkansing in de finale. Het spel is vooral een combinatie van krachtbeheersing, techniek en strategie. Beheers die en je kan ver komen.”

Zelf spelen Stefaan en Marcel bij de Rodenbachbolders in Roeselare. “Daar is nog een actieve clubwerking met zeventig leden, alleen zou ik graag zien dat er op termijn wat jong bloed bij komt. Dan denk ik aan veertigers die in plaats van op de fiets te kruipen graag eens deze sport zouden beoefenen. Op die manier is de toekomst verzekerd. Anders dreigt de sport verloren te gaan. Een paar jaar geleden waren er nog enkele jongeren die zich in Izegem aan de sport waagden, maar die zijn er ondertussen ook mee gestopt. Daarom hoop ik van harte dat er nieuwe leden komen of de sport is op termijn gedoemd te verdwijnen en dat zie ik niet graag gebeuren.”