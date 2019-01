Poes Fluffy verliest poot door illegale vossenklem: Uitbaatster kattenasiel stapt naar politie Sam Vanacker

26 januari 2019

15u55 0 Izegem Samya Delforce van het Izegemse kattenasiel ‘t Kattenkwaad geloofde haar ogen niet toen een buurtbewoner deze week een zwaar toegetakelde kat binnenbracht. Het voorpootje van het dier was compleet verbrijzeld door een vossenklem. De poot moest geamputeerd worden. Samya diende inmiddels klacht in bij de politie.

Woensdagavond had een buurtbewoner opgemerkt dat een kat zich langzaam voortsleepte in de Tinnenpotstraat, met een zware vossenklem nog vast aan zijn poot. “Het bleek om Fluffy te gaan, een kat die hier een jaar of zes geleden werd binnengebracht”, legt Samya uit. “Het is een echte buitenkat die hier sinds zijn vrijlating nog quasi dagelijks binnenkomt. Zijn poot was aan het afsterven. Het vlees was helemaal kapot gescheurd, het bot was gebroken en de wonde stonk. De dierenarts kon niet anders dan amputeren. Het is wonder dat Fluffy het overleefd heeft.”

Verontwaardigd verspreidde Samya een bericht via sociale media. Al snel bleek dat Fluffy niet het enige slachtoffer was. “De tips stroomden binnen. Er worden hier in de buurt al langer dan vandaag katten worden gevonden die zich hebben vastgelopen in zo’n verschrikkelijke vossenklem of in een rattenval. Vossenklemmen zijn nochtans illegaal zijn in ons land, maar blijkbaar worden ze nog wel af en toe gebruikt. Stel je voor dat er daar een spelend kind in vast komt te zitten. Al heb ik dankzij de vele tips wel een idee in welke richting er moet gezocht worden, maar uit respect voor de privacy ga ik daar niet verder op in gaan.”

Samya deed geen half werk. Ze stapte inmiddels met alle informatie naar de politie, terwijl ze ook de burgemeester, de bevoegde schepen, de Dienst Dierenwelzijn en het agentschap Natuur en Bos op de hoogte bracht. “Deze gruwelpraktijken moeten stoppen. Het gaat me trouwens niet alleen om Fluffy, maar om de veiligheid van alle dieren. Daar wil ik voor vechten. Er zijn echt wel genoeg alternatieve manieren om dieren te vangen die veel diervriendelijker zijn.”

Hieronder de foto’s van Fluffy voor en na de operatie (niet voor gevoelige zielen)

Fluffy herstelt inmiddels goed van de amputatie.