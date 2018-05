Plantenbeurs, middeleeuws dorp en taartenbakwedstrijd groot succes in Blauwhuispark SAM VANACKER

27 mei 2018

22u51 0 Izegem Het gratis stadsfestival Isotopia in het Blauwhuispark heeft op 'Super Sunday' een absolute topdag beleefd. De organisatie schat dat er bijna dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar waren.

"Men heeft goed de weg gevonden naar de achterkant van het kasteel, hoeveel duizenden mensen er waren is moeilijk te tellen", aldus medecoördinator Geerwin Vandekerckhove. "Het zonnetje werkte mee en gezinnen met kinderen lieten zich volledig gaan in ons middeleeuws dorp. Iedereen kon als volleerde ridder leren zwaardvechten of kon leren schieten met een katapult of zelfs met een kruisboog. Zonder meer een succes, en zonder ongelukken", lacht Geerwin. Ook de taartenbakwedstrijd was een bescheiden succes. "Over de vijf categorieën heen hebben we 23 taarten binnen gekregen. Een paar van de inzendingen waren echt heel straf. Zo zaten er toch een paar taarten tussen met minstens drie verdiepingen."





Een tweede luik van Isotopia vindt plaats op zaterdag 30 juni. Onder de noemer 'Le Grand Départ' wordt er een grootse barbecue georganiseerd in de tuin van middelbare school Prizma Campus College. Iedereen mag zijn eigen vlees meebrengen, Isotopia zorgt voor de groentjes, het bestek en de sfeer.