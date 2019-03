Plannen voor trage weg naar Heilige-Familieschool krijgen vorm VDI

26 maart 2019

12u14

Bron: VDI 5 Izegem Oppositieraadslid Kurt Grymonprez (STiP) vroeg op de gemeenteraad naar een stand van zaken rond de beloofde aanleg van een trage weg vanuit de Wolvenhofstraat naar de Heilige Familie-school in de Leenstraat.

De trage weg zou vanuit de Leenstraat vertrekken tussen het bankkantoor van BNP Paribas Fortis en de Heilige-Familieschool. “We werken aan een plan voor de volledige heraanleg van het voorste stuk van de school”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Caroline Maertens (N-VA). “Dit houdt de sloop van enkele gebouwen en de herinrichting van het voorplein in. Er zouden ook enkele nieuwbouwlokalen bij komen, waardoor de school een opener karakter krijgt. Bij de herinrichting zal ook de fietsenberging aan die kant aangelegd worden om optimaal van de trage verbinding gebruik te kunnen maken.”

Onderhandelingen

Voor de verbinding naar de Wolvenhofstraat zijn de gesprekken met de grondeigenaars begin dit jaar opgestart. “In de recent goedgekeurde verkaveling aan de zijkant van de school is een akkoord gesloten”, deelt de schepen mee. “Ook de eigenaar van het grootste stuk – in het midden – gaf groen licht om het tracé verder uit te werken. We gaan binnenkort praten met de derde eigenaar van het perceel het dichtst bij de Wolvenhofstraat. De timing hangt van de verdere onderhandeling af.”

De trage weg wordt een tweesporenpad, met twee betonstroken van elk een meter breed en een tussenstrook van 1,20 meter. Fluvius zal de stad begeleiden in de zoektocht naar geschikte LED-verlichting langs het pad.

Andere wegen

De stad onderzoekt ook nog of het andere trage wegen kan openstellen. “We bekijken onder andere de Binnenstraat-Aimé Behaeghestraat en voor de verdere uitbreiding van de verkaveling aan de Hondekensmolenstraat bekijken we de groene doorsteek naar de Sint-Rafaëlswijk, waar binnenkort de speelzone heraangelegd wordt. Bij een recent goedgekeurde vergunning van meergezinswoningen in de Kokelarestraat is ook een fiets- en voetgangerspad opgenomen om de wijk Ter Beemden met de zorgsite aan rusthuis De Plataan te verbinden. Tot slot gaan we op de oude site Scheldeman ook fietspad aanleggen dat uitmondt op het pad langs het kanaal dat de stationsomgeving met de Emelgemse brug verbindt.”