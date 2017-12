Pijnpatiënte zkt. breileraar HOBBY HELPT LIESJE (36) OM DEPRESSIE OP AFSTAND TE HOUDEN SAM VANACKER

Liesje Ghyselen is verslingerd aan alles wat met uilen te maken heeft. Haar hele huis is versierd met de vogels. Nu wil ze ook uiltjes leren breien . Izegem Liesje Ghyselen, een 36-jarige fybro- myalgiepatiënte uit Izegem, is op zoek naar iemand die haar wil leren breien. Haar gezondheid ging het laatste anderhalf jaar zienderogen achteruit. Op eigen houtje het huis verlaten zit er niet meer in. Haar goede dagen vult ze met haakwerkjes maken van uiltjes.

Liesje slaapt gemiddeld vijftien uur per dag. De lijst van aandoeningen waaraan de Izegemse lijdt is lang en is het laatste jaar alleen maar langer geworden. Behalve fybromyalgie (een spier-en bindweefselziekte), chronisch vermoeidheidssyndroom en een autismespectrumstoornis is ze diabetespatiënte en zijn haar heup en haar beide knieën kapot. Anderhalf jaar geleden ontdekten de dokters ook nog eens een hersentumor en een vochtophoping aan een hartzakje. Ze woont samen met haar man Wim en haar 14-jarige dochter Aline in de Zwingelaarstraat.





Uilentatoeage

Overal in het huis van Liesje en haar gezin kan je uiltjes zien. In de zetel liggen tientallen gehaakte uiltjes, er staan stenen uiltjes op de vensterbank en zelfs op het tafelkleed staan uilen afgebeeld. Toen ze in 2015 trouwde met haar man liet ze twee verliefde uilen op haar onderarm tatoeëren. "Ik kan er niets aan doen. Ik voel me intens verbonden met de uil. Niet dat ik een jager ben, maar de eenzaamheid van die vogel spreekt me enorm aan. Toen ik in 2016 de eerste keer het bewustzijn verloor, heb ik zelfs een visioen gehad van een uil. Het is mijn droom om zelf ooit een echte uil in huis te halen, maar in de praktijk gaat dat niet. Sinds een vriendin me leerde haken, maak ik uiltjes als ik niet te moe ben."





Pijn verbijten

Mede dankzij haar uiltjes is Liesje een jaar geleden uit een zware depressie geklauterd. "Zowel mentaal als fysiek heb ik heel diep gezeten", vertelt ze. "Ik heb jaren deeltijds gewerkt als huishoudhulp, tot ik op 18 augustus 2016 ingestort ben. Omdat ik autisme heb, had ik er een gewoonte van gemaakt de spierpijn en de vermoeidheid te verbijten. Voortdurend ging ik over mijn grenzen. Na die instorting hebben ze in het UZ in Gent ontdekt dat ik met een tumor zat, net als een lekkage aan een hartzakje, waardoor ik ook nog eens het risico loop om flauw te vallen. Ooit heb ik eens twee uur bewusteloos op de keukenvloer gelegen, tot mijn man 's middags thuis kwam van zijn werk en me ontdekte. We overwegen nu om een soort alarmknop te installeren. Goddank krijg ik veel steun van mijn man en mijn dochter. Zonder hen zou alleen wonen niet meer mogelijk zijn. Op dit moment valt de pijn mee, maar dat is relatief. Mocht een gewoon mens voelen wat ik nu voel, zou hij het uitschreeuwen."





Dikke trui met uiltjes

Begin dit jaar begon Liesje met een soort naaikransje met enkele vriendinnen, maar door haar ziekte kwam daar snel een einde aan. "Op die ontmoetingen wilde ik leren breien, maar ik kon de drukte niet aan. Als hier vijf mensen aan tafel zitten, vergt dat te veel energie van mij. Omdat ik toch graag uiltjes wil kunnen breien, ben ik op zoek naar een breileraar die mij een paar lessen wil geven. Het liefst van al zou ik een dikke trui met uiltjes kunnen breien."





Geïnteresseerden kunnen Liesje contacteren via he nummer 0468/34.01.14 of via liesghyselen@gmail.com.