Peters en meters voor groene plekjes gezocht 04 mei 2018

De stad Izegem is op zoek naar peters en meters die vrijwillig een parkje of plantsoen in de stad willen onderhouden. "Dat doen we om de groendienst te ontlasten", zegt milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijke). "We voorzien daarvoor in een toelage en het materiaal. Er komt een aanspreekpunt om de burger bij het project te betrekken." Geert Leenknecht (Open Vld) wees er tijdens de gemeenteraad op dat de peters en meters voor hun werk verzekerd moeten zijn. (VDI)