Personeel jarig dagverzorgingscentrum playbackt voor bewoners VDI

05 april 2019

19u19

Bron: VDI 0 Izegem De sfeer zat er vrijdagnamiddag in dagverzorgingscentrum Dischveld goed in. De dienst mag vijf kaarsjes uitblazen en vierde dat de voorbije twee dagen met een uitgebreid diner, een koffienamiddag en... een playbackshow van het personeel voor de senioren.

Vroeger moest de stad een beroep doen op een dagverzorgingscentrum in Roeselare, maar omdat de vraag al langer bestond, besloot ze in 2014 een eigen dienst op te richten. “Ondertussen ontvangen we gemiddeld 25 mensen per dag”, zegt coördinatrice Elke Vandevoorde. “We zijn met negen werknemers, met naast mij ook nog een ergotherapeute, verplegers, zorgverleners en chauffeurs. Het dagverzorgingscentrum heeft vooral een sociale functie en wil mensen uit hun isolement halen of mantelverzorgers wat ontlasten. We zijn de hele dag open, serveren lunch en bieden verschillende ontspanningsactiviteiten aan, onder andere gymnastiek, bakken, soep maken, denkspelletjes of volksspelen.”

Donderdag konden de gebruikers genieten van een aperitief, een feestmaaltijd en een optreden van Danny Supply. Vrijdag stond een dessertbuffet op het menu en een optreden van het personeel. “We besloten te playbacken, met een medley aan hits”, vertelt Els. “Van K3 en Bart Kaëll tot André Van Duin en Ann Christy. Zelfs ‘Busje komt zo’ kwam aan bod, als knipoog naar onze chauffeurs die elke ochtend en avond de mensen met ons busje naar huis brengen.”