Perentaart en Izegems Schoentje officieel streekproducten

Foto Joke Couvreur Daisy Depoortere en Kris Tanghe met hun perentaart en het Izegems Schoentje.

De perentaart en het Izegems Schoentje van bakkerij Kris uit Emelgem zijn officieel tot West-Vlaams streekproduct erkend. De lekkernijen kregen samen met acht andere lokale producten het label 100 % West-Vlaams. Het gaat om een kwaliteitslabel dat een producent zelf kan aanvragen en enkel toegekend wordt als het om een echt hoeve- of streekproduct gaat. "Is die erkenning er, dan weet je dat het om authentiek en ambachtelijk gemaakte producten gaat", vertellen bakker Kris en zijn vrouw Daisy. "Ze moeten uiteraard ook een band met de streek hebben. We kwamen op het idee voor de erkenning dankzij gepensioneerd bakker Jean-Pierre Verfaillie. Hij gaf vorig jaar zijn fiat aan ons om zijn vroegere gebakje Izegems Schoentje opnieuw te maken en zei dat hij er daar ooit een regionale erkenning voor gekregen had. Daarop besloten we een aanvraag in te dienen." Eens ter plaatse hoorde de jury ook over de perentaart van Kris, die verwijst naar de bijnaam van Emelgem als perengemeente. "Toen ze hoorden dat ik die ook met streekproducten vervaardige, besloten ze ook dat taartje te erkennen en da's uiteraard een hele eer", besluit de bakker. (VDI)