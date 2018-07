Pèrefjistn op Emelgemseplein 13 juli 2018

Op zaterdag 21 en zondag 22 juli vindt de vierde editie van de Pèrefjistn op het Emelgemseplein plaats. Op zaterdag starten de feesten om 10 uur met een levend tafelvoetbaltornooi en swingbal. Een ploeg bestaat uit maximum zes spelers die in een maxi-tafelvoetbal-arena spelen tot 17 uur in de namiddag. De inleg per ploeg bedraagt 50 euro. Je krijgt er een drankkaart bij en bent meteen verzekerd. Inschrijven tegen ten laatste 20 juli via 0474/78.65.94 of perefjistn@hotmail.com. Om 19 uur is er een bingo-avond met een optreden van de travesties The Dolly's en een afterparty met The Jokes. Op zondag 22 juli is er om 10.30 uur een aperitiefmoment. Op de middag is er een grote barbecue. Daarna is er nog een muziek- en dansnamiddag. 's Avonds zijn er concerten van Michael Lanzo en Corina. (VDI)